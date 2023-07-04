هبطت بعد العيد.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023

هبطت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-7-2023، مع بداية عمل محالات الدواجن عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، تراجعت بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد مسجلا 65 جنيها للدواجن البيضاء في المزرعة، ويباع للمستهلك بين 72و75 جنيهًا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

هبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 53 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 60 جنيهًا للكيلو وحتى 63، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 72 جنيهًا وحتى 75 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا

وتراجع سعر البانيه اليوم ليبدأ من 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 50 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 160 أو 170 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

الفراخ البلدي : 100 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 75-77 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 38 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 53 في المزرعة ، و63 و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض أهالي من 8 إلى 10 جنيهات

كتكوت أبيض شركات من 11 إلى 14 جنيها

كتكوت ساسو 9 جنيهات للكتكوت

كتكوت بلدي 6 جنيهات

كتكوت روزي 8 جنيهات

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض خاصة الأحمر، التي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

أسعار البيض في المزارع اليوم



طبق بيض أبيض 117 جنيها

طبق بيض أحمر 120 جنيها

طبق بيض بلدي 117 جنيها

أسعار البيض للمستهلك

طبق بيض أبيض 125 جنيها

طبق بيض أحمر 125 جنيها

طبق بيض بلدي 120 جنيها