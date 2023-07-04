سعر الدولار الآن في أول يوم عمل للبنوك عقب إجازة عيد الاضحى

عاودت البنوك العمل اليوم الثلاثاء 4-7-2023، عقب انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك 2023.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد إجازة الجهاز المصرفي خلال عيد الأضحى من الثلاثاء الماضي 27 يونيو وحتى 3 يوليو 2023.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

ظل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية

أسعار الدولار اليوم

في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص إلي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول،فيصل الاسلامي، بلوم، المشرق، الاسكندرية، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان".

وسجل الدولار أعلي سعر أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي بـ 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك بنحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



اتاحة العملات

وقامت البنوك المصرية بتغذية ماكينات الـ ATM بالأموال لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة اجازة عيد الاضحى وثورة 30 يونيو التى أقرها مجلس الوزراء وأعلن عنها البنك المركزي.

وفى وقت سابق أعلن البنك المركزى قبل أيام طبع عملة فئة الـ ٢٠ جنيها البلاستيكية ، وتوزيعها على البنوك المصرية قبل بدء احتفالات العيد .

وكشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري أنه تم إبلاغ البنوك بضرورة ضخ وتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بالعملات المعاونة الجديدة سواء الـ ١٠ و ٢٠ جنيها البلاستيكية بالإضافة لفئات النقد الأخرى الجديدة من عملات 50 و 100 و200 جنيه ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد و منح العيديات. بالإضافة إلي عمليات صرف الرواتب الخاصة بموظفي الدولة من البنوك في الوقت الحالي .

قالت المصادر إن عمليات تغذية الماكينات بالعملات المختلفة قبل تنفيذ البنوك لإجازة عيد الاضحي وذكري الاحتفال بثورة 30 يونيو بدأت منذ الثلاثاء الماضي.

وأعلنت مصادر في البنك المركزي المصري عن طباعة عملة الـ٢٠ جنيها البلاستيكية بقيمة وصلت لملياري جنيه بزيادة السيولة في الاسواق خلال فترة العيد وهو ما يساعد علي تسريع وتيرة قبول العملة الجديدة في السوق.

ونفت المصادر قيام البنك المركزي بسحب اي عملات قديمة من الأسواق في الوقت الحالي .