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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعدادات البنوك في العيد بشأن العملات الجديدة.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارا من غدا الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة قطاعاته، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، الصادر قبل يومين.
وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري عن أسباب تعطل العمل في البنوك لقرابة 10 أيام مقبلة، نظرا للإحتفال بأعياد الأضحي المبارك و ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة.


قال البنك المركزي الموظفين في البنوك المصرية من المقرر عودتهم إلي مقر عملهم اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيه بتكلفة وصلت لملياري جنيه، إذ جري توزيعها علي البنوك.
كشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد عن بدء تغذية البنوك لماكينات الصراف الآلي ATM علي مستوي فروعها بالعملات الجديدة من فئتي 10 و 20 جنيه البلاستيكية مع العملات الأخري، لتدبير احتياجات المواطنين خلال فترات الأعياد.
ولجأ البنك المركزي المصري لطرح عملات بلاستيكية جديدة من فئة 20 جنيه لاختبار قبولها داخل السوق المحلي وفي المعاملات اليومية، موضحا أن عمليات احلال وتجديد العملات الجديدة يتم وفقا لمخططات مدروسة ودقيقة.

 

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