سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات غير رسمية في أسعار السجائر بنسبة زيادة وصلت إلى 100%، حيث وصل السعر غير الرسمي لسجائر كليوباتر وكيلوباترا بوكس إلى 45 جنيها والسعر غير الرسمي لسجائر إل إم حوالي 55 جنيها ومارلبورو 60 جنيها وميريت 69 جنيها.

أسعار السجائر للمستهلك

عبر تصريحات تلفزيونية لـ هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، نفى حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر.

وقال هاني أمان: إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، مضيفا أن الأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان بمصر.

في الوقت نفسه أرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية للمواطنين تهنئة بعيد الأضحى المبارك وتضمني الرسالة اعتذارا عن أي تقصير في أداء خدمة الجهاز على المستوى اللائق بالمواطن.

وكان مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك في الأول من أبريل ، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

أسعار السجائر اليوم

وقال رئيس الشرقية للدخان: إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، والأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان في مصر.

وأوضح أمان، أن سعر علية سجائر كليوباترا وكل الأنواع بـ 25 جنيها، لافتا إلى أن هناك سوق سوداء للسجائر ،ووصل سعر العلبة إلى 40 جنيها.

وأكمل هاني أمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن في هذا الوقت من كل عام التجار يتوقعون ارتفاع أسعار السجائر، وبالتالي رفعوا الأسعار تحسبا لأي ارتفاع وهذا الأمر غير طبيعي.

أسعار السجائر الرسمية

وتراوحت الزيادة للسجائر بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023

سعر (بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.