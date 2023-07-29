بعد تراجعه محليا …سعر الذهب في السعودية الآن

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم،السبت 29 يوليو 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي بعد تراجعه في مصر.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت للجرام عيار 24 نحو (236.38ريال سعودي ) أي ما يعادل (63.04 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت للجرام عيار 22(216.69 ريال سعودي ) أي ما يعادل (57.78 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت للجرام عيار 21 (206.84 ريال سعودي ) أي ما يعادل (55.16 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت للجرام عيار 18 (177.29 ريال سعودي ) أي ما يعادل (47.28 دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو (137.81 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 36.77 دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (118.19 ريال سعودي ) أي ما يعادل (31.52 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7352 ريال سعودي ) أي ما يعادل نحو 1960دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1655ريال سعودي) أي ما يعادل نحو 441.26 دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (236.3 الف ريال سعودي) أي ما يعادل نحو 63 الف دولار أمريكي.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية ، واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية.

وعلي المستوي المحلي تراجع سعر الذهب في مصر من جديد نهاية تعاملات اليوم السبت بمحلات الصاغة 5 جنيهات للجرام الواحد.