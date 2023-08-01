الحقوا اشتروا| مفاجأة بأسعار الذهب.. وهذا قيمة عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2157 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.



فيما عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-8-2023.



سجّل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2465 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2157 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1849 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17256 جنيهًا.

فيما أكد لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بـ إعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج، من الجمارك أدى إلى انخفاض في الأسعار من 2800 لـ 2150.



وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن هذه الانخفاضات كانت مرة واحدة في فترة قصيرة، وأن قرار إعفاء الذهب من الجمارك، تسبب في حالة استقرار وانخفاض وصل لـ 650 جنيها بالحرام، عيار 21.

أسعار الذهب

وكشف أن آخر سعر الـ الذهب، هو تسجيل عيار 21 مبلغ 2155 جنيها، وعيار 24 يسجل 2463 جنيها للجرام.

ولفت إلي أن أسعار الذهب منذ فترة طويلة وهي مستقرة، وأن الارتفاع أو الانخفاض يكون بنسبة 10 جنيهات.



ورد على سؤال هل أسعار الذهب ستنخفض لـ أقل من 2000 جنيه، وقال إن هناك أمرين يؤثران على أسعار الذهب، هما: سعر الذهب بالعالم، وسعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار، فالذهب ينخفض ويصعد وفقًا لـ المؤشرات.

وكشف أن الأسعار أصبحت قريبة من الأسعار العالمية، بعد أن كان فارق السعر يصل لـ 15%.