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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا اشتروا|تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2160 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.
 

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فيما عرض برنامج “صباح البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 18-7-2023، والمذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

الذهب اليوم

 

وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أنه تم حدوث تراجع في أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس، مضيفاً أن  سعر الجرام لعيار 21 تراجع 15 جنيهاً بالأمس، وهو الأكثر تداولاً، بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه الذهب 120 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.
 

المشغولات الذهبية تشهد إقبالًا كبيرًا
 

وأكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

أسعار الذهب


وأضاف عمرو المغربي،خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمارا للمواطن.

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.

الذهب أسعار الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 عيار 18 توك شو صدى البلد

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