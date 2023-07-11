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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 11-7-2023

صدى البلد

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر بعد تراجعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,474 شراء 2,486
عيار 22بيع 2,268 شراء 2,279
عيار 21بيع 2,165 شراء 2,175
عيار 18بيع 1,856 شراء 1,864
عيار 14بيع 1,443 شراء 1,450
عيار 12بيع 1,237 شراء 1,243
الاونصةبيع 76,950 شراء 77,306
الجنيه الذهببيع 17,320 شراء 17,400
الكيلوبيع 2,474,286 شراء 2,485,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2474 جنيه  .

سعر الذهب في مصر
سعر آوقية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب الذهب اليوم المصنعية والدمغة جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب جرام الذهب عيار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

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