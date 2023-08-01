بعد إجرائها 13 عملية|الأولى على الثانوية العامة: كرم ربنا كبير.. ومكنتش متوقعة

عبرت أمل سيد عبد الغفار، الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بـ الثانوية العامة، عن فرحتها بالحصول على هذا المركز قائلة :" عوض ربنا كان كبير جدا.. ومكنتش متوقعة خالص أخد المركز ده".



وقالت “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، إنها لم تخصص عدد ساعات معينة للدراسة وإنما كانت تدرس وتنجز دراستها حسب ظروفها، موضحة أنها خضعت لـ 13 عملية كلها متعلقة بالعظام.



وتابعت أنها بسبب هذه الظروف لم تكن تتوقع أن تحصل على المركز الأول في الثانوية العامة، فيما وجهت الشكر لأسرتها دعمهم لها خلال هذه المرحلة، معقبة: “الحمدلله إن انا شرفتهم بجد”.