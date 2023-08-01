الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة مكفوفين: كنت مصدومة ولم أكن أتوقع

قالت هاجر محمد، أولى الجمهورية بالثانوية العامة مكفوفين، إنها لم تكن تتوقع أن تكون من أوائل الثانوية العامة، متابعة: كانت صدمة وفرحة كبيرة.



وأضافت هاجر محمد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنها كانت تهتم بدراستها مثلها مثلا باقي الطلاب، ولكن ما حدث هو توفيق من الله عز وجل .



واسترسلت: أكثر مادة كنت خايفة منها هي اللغة الإنجليزية..وكنت عايشة في خوف كبير وقت الامتحان.

وأكملت: تمكنت من الحصول على الدرجة النهائية في مادتي الجغرافيا والتاريخ، بالرغم من عدم حبي لهما، ولكني حصلت على الدرجات النهائية.

واختتمت قائلة: أتمنى أن التحق بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية.