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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

داخل على 1800 جنيه|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الأيام الماضية ، وكذلك مقارنة بأسعار الأمس، إذ يعتبر سعر الجرام من عيار 21 محل اهتمام الكثير من الشباب المقبل على الزواج لشراء المشغولات المختلفة.

الذهب 

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سعر جرام الذهب عيار 18 الآن

ويبحث الشباب أيضا عن سعر جرام الذهب عيار 18 الآن ، في محلات الصاغة المصرية ، نظرا لاهتمام الكثير به عند شراء المشغولات خاصة، بخلاف السبائك التي تكون من عيار 24 من الذهب الخالص، إذ سجل نحو 1,837 جنيها كأقل سعر اليوم مقتربا بقوة من 1800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

أما عند شراء المشغولات، بالأخص من عيار 21 يهتم الكثير بسعر عيار 21 الآن بالمصنعية  والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

اما عند حساب مصنعية السبائك فيختلف الأمر عن المشغولات،  والتي تسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ شهر يوليو الماضي.

الذهب 

أسعار الذهب مباشر 

ويسعى موقع صدى البلد لتقديم سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,461 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,845 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,435 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 17,144 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,949 دولارًا بعد 1963 أمس، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم في مصر 

كما يهتم الآلاف من الراغبين في البيع والشراء، بـ سعر الذهب الآن في مصر محل اهتمام الراغبين في الزواج، إذ سجل سعر عيار 14 أقل من 1430 جنيها، للبيع بعدما سجل نحو 1900 جنيه في ذروة الارتفاع منذ إبريل.

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