«900 جنيه الحق اتجوز»|تراجع جديد بأسعار الذهب وثمن عيار 21 الآن صادم

تراجعت أسعار الذهب اليوم مجددا في مصر، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في مصر والمحبب لدى قطاع كبير من المشترين، إلى مستويات متدنية.

موضوعات متعلقة:

سعر الذهب اليوم الأحد

ويهتم الكثير من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، بـ سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة، خاصة بعد أنباء انتشرت حول تراجع سعر الجرام بقيمة 300 جنيه على خلفية طرح الشهادات الدولارية الجديدة، وهو ما نفاه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، موضحا أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، قائلا إن المعدن مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية.

900 جنيه

وشهدت أسعار الذهب للجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، تراجعا قويا اليوم إلى نحو 17,120 جنيه كأقل سعر في سوق الصاغة اليوم ، بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 18020 جنيها، بفارق نحو 900 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الذهب اليوم أهم ما يبحث عنه الراغبون في الشراء، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات وفقا لـ أليات مختلفة ، تشمل حجم الطلب على البيع وسعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في هذا التقرير، ووفقا لآخر تحديثات في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية،:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد: 2,457 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,150 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأحد، من عيار 18: 1,843 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء : 1,433 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع : 17,120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في العقود الفورية، عيار 24: 1,959 دولارًا بعد 1972 أول أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بالمصنعية

أما سعر مصنعية الذهب ، تعتبر محل اهتمام الكثير عن شراء المشغولات، والتي يمكن احتسابها بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام مجردا وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وللراغبين في استثمار أموالهم وشراء السبائك، فإن حساب مصنعية السبائك يكون بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ هذا الشهر.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ويبحث المقبلون على الزواج عن أسعار الذهب من عيار 18 اليوم في محلات الصاغة ، إذ استقر بعد هبوط للبيع وليس للشراء عند نحو أقل من 1835 جنيها للبيع مقتربا من 1800 جنيه فقط.