تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتزامن مع تراجع كبير ضرب المعدن الأصفر ليعود إلى مستويات متدنية بعدما وصل سعر الجرام من عيار 21، 2850 جنيها بدون مصنعية في شهر إبريل الماضي.

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ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بعد أنباء انتشرت حول تراجع سعر الجرام بقيمة 300 جنيه على خلفية طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

سعر الذهب الآن عيار 21

ويعتبر المعدن الثمين أبرز ما يبحث عنه الراغبون في الشراء‘ والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات بناء على حجم الطلب على البيع وسعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه، إذ هبطت السعر عالميا بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي برقع الفائدة 25 نقطة أساس.

سعر الذهب

800 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقوة إلى نحو 17,160 جنيه كأقل سعر في سوق الصاغة اليوم ، بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 17960 جنيها.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير الخدمي يقدم ، موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,463 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,155 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم السبت ، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 17,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت في العقود الفورية، عيار 24: 1,959 دولارًا بعد 1972 أول أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ويبحث المقبلون على الزواج عن سعر الجرام عيار 18 اليوم في محلات الصاغة ، إذ استقر بعد هبوط عند نحو أقل من 1,840 جنيها للبيع مقتربا من 1800 جنيه فقط.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم الكثير عن شراء المشغولات بسعر مصنعية الذهب اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند حساب مصنعية السبائك للراغبين في استثمار أموالهم ، فتسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ هذا الشهر.

الشهادات الدولارية

وانتشرت في الساعات الماضية شائعات حول تراجع حاد في سعر جرام الذهب بقيمة 300 جنيه وهو ما نفاه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، مؤكدا أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، قائلا إن المعدن مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية.

وتابع الدكتور ناجي فرج في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار الذهب تشهد حالة كبيرة من الاستقرار، بعدما تراجعت أسعار الذهب من 2850 جنيها إلى 2155 جنيها، بسبب مبادرة زيرو جمارك والتي دخل على إثرها نصف طن من السبائك لسوق الصاغة.