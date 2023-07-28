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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من بيانات أمريكية ورفع الفائدة

الذهب يتجه لتسجيل
الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من بيانات أمريكية

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة، قليلًا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة، ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة يتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال خمسة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلًا 1950.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1949.80 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو، مع مواصلة المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين، مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.

وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

أسعار الذهب بيانات اقتصادية أمريكية الفائدة المرتفعة أكبر خسارة أسبوعية المعاملات الفورية الاقتصاد الامريكى

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