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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1800 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الآلاف يوميا ، إذ يبحث عنها الراغبين في التداول سواء بالبيع أو الشراء ، وخاصة عند الشراء يبحث المشترون عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا.

أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر

وعن سعر الذهب في مصر اليوم ، فيبحث عنه الكثير يوميا ، إذ هبط بقوة على مدار الأيام الماضية ليسجل أدنى مستوياته بعد أن تخطى سعر الجرام عيار 24، 3 آلاف جنيه في ذروة الارتفاع خلال شهر إبريل الماضي.

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سعر جرام الذهب عيار 21 و18 اليوم الجمعة في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 18

كما يهتم من يرغب في شراء المشغولات بسعر الجرام من هذا العيار ، إذ سجل مستويات متدنية تحت الـ 1850 جنيها، بعدما لامس الـ 2000 جنيه قبل قرابة 3 أسابيع ، وسجل ما يزيد على 2500 جنيه في ذروة الارتفاع، ليعاود الاقتراب من 1800 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في محلات الصاغة ، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت: 2,474 جنيهًا.
أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,165  جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم السبت، من عيار 18: 1,856 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء : 1,443 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1,961 دولارًا بعد 1977 أول أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.
سعر الأونصة

توقعات أسعار الذهب

وعن توقعات الأسعار، فلا يمكن الجزم به نظرا لأنها تتأثر بعدة عوامل مؤثرة في السوق ، وهي حركة البيع والشراء وسعر الأوقية عالميا ومتوسط سعر الجنيه مقابل الدولار ، ولكن ترجع كافة المؤشرات انخفاض طفيف في أسعار الذهب أو استقراره مع دخول كميات ذهب كبيرة إلى السوق المصرية من الخارج بعد قرار الحكومة رفع رسوم الجمارك عنه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المعدن الثمين يبحث الكثير عن سعر المصنعية التي تضاف على كل جرام، وتكون كبيرة في حالة المشغولات، أما في حالة السبائك تكون قليلة نسبيا.

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب بنحو 6-10 % من سعر الجرام أو بين 80-150 جنيها على كل جرام ، أما في حالة السبائك فحتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات ، أما الأعلى من ذلك تكون المصنعية في هذه الحالة بداية من 35 جنيها فيما فوق.

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