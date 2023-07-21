سعر جرام الذهب عيار 21 و18 اليوم الجمعة في مصر

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر search الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار search الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة 21-7-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,155 جنيه للبيع و 2,165 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,463 جنيه للبيع و 2,474 جنيه للشراء.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474 عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268 عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165 عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856 عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443 عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237 الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320 الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن الفيدرالي الأمريكي قد يوقف قريبًا دورة رفع أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1987.18 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو أيار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1988.80 دولار.



وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)".



وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.



وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.



ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5 في المئة في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.23 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1305.54 دولار.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار search الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح search الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء search الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.