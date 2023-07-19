عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات محدودة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من التذبذب القوي في سعر الذهب عالميا.

وامس الثلاثاء صعدت أسعار الذهب بقوة بعد انخفاض الدولار الذي كان على وشك أن يصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وارتفع الذهب عالميا، بشكل مفاجئ من 1955 دولارا للأوقية إلى 1983 دولارا. ثم هبطت أسعار الذهب  إلى مستوى الـ 1976 دولارا للأوقية .

وعن أسعار الذهب في مصر، فتحرك بين صعود وهبوط بقيمة لا تزيد عن 10 جنيهات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 2165 جنيه للشراء و 2155 جنيه للبيع.

txt

تواصل التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

txt

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلي، فهناك  توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.
 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء  19-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,491 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,180 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,869 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 بدون مصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,480 شراء 2,491
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,273 شراء 2,284
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,170 شراء 2,180
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,860 شراء 1,869
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,447 شراء 1,453
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,240 شراء 1,246
الاونصةبيع 77,128 شراء 77,483
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,360 شراء 17,440
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,491,429

وعالميا ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، وارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

بعد إمام عاشور وسوزا.. ما هي صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي؟

تراجع غير مسبوق.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-7-2023

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تواصل التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أعلى سعر صرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-7-2023

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

مساعد التخطيط تستعرض تجربة مصر في استخدام التقنيات المتطورة لدعم التقارير الوطنية

نائب وزير التخطيط: مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة

هبوط سريع في سعر الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر الآن

ترشيحاتنا

صحيفة: بايدن يحث نتنياهو على التوقف عن التسرع في الإصلاح القضائي

مقتل مسلحين اثنين من جماعة موالية لإيران وجندي سوري بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

25 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الأجرة في قانون المرور

أيمن أشرف يكشف تفاصيل جلسة الخطيب معه قبل الرحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ