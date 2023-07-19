تواصل التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 19-7-2023، التراجع إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 أشهر، تحديدا إلى نفس أسعار الدواجن البيضاء خلال يناير الماضي.

وسجل سعر الدواجن اليوم تراجعا إضافيا بنحو 3 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023، ضمن نشرته الخدمية والتي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي يهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 55 جنيه للكيلو في المزرع مقارنة بـ 58 جنيها أمس .



ووصلت أسعار الدواجن الساسو إلى 100 جنيه للكيلو مقارنة واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.



سعر الدواجن اليوم



سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 105 جنيه للكيلو

سعر الدواجن للمستهلك

تراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم الاربعاء بين 63 و65 جنيه للكيلو

أسعار البيض اليوم



واستقرت أسعار البيض اليوم الاربعاء 19-7-2023.

سجل سعر طبق البيض الابيض 112 جنيه، محتفظا باستقراره

ووصل سعر البيض الاحمر إلى 115 جنيه للطبق.

وبلغ سعر البيض البلدي 123 جنيه للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم وسجل متوسط سعر الكتكوت اليوم 9 جنيهات للكتكوت.

أسعار الاعلاف اليوم



واستقرت اسعار الاعلاف مسجلة متوسط أسعار الأعلاف 22.100 الف جنيه للطن.