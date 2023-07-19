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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع غير مسبوق.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-7-2023

الدواجن البيضاء والبيض
الدواجن البيضاء والبيض

تراجعت  أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-7-2023،  إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 أشهر.

وسجل سعر الدواجن اليوم تراجعاً إضافيًا بنحو 3 جنيهات. 

أسعار الدواجن اليوم 

وضمن نشرته الخدمية، يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء  19 يوليو 2023.

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رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-7-2023

بورصة الدواجن اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء  اليوم الاحد 55 جنيه للكيلو في المزرع  مقارنة بـ 58 جنيها أمس .

ووصلت أسعار الدواجن الساسو إلى 100 جنيه للكيلو مقارنة واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات  للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 


سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 105 جنيهات للكيلو. 

سعر الدواجن للمستهلك

تراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بين 63 و65 جنيه للكيلو. 

أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-7-2023.

سجل سعر طبق البيض الأبيض 112 جنيها، محتفظا باستقراره. 

ووصل سعر البيض الأحمر إلى 115 جنيها للطبق.

وبلغ سعر  البيض البلدي 123 جنيها للطبق. 

سعر الكتكوت اليوم 


وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم وسجل متوسط سعر الكتكوت اليوم 9 جنيهات للكتكوت. 

أسعار الاعلاف اليوم 


واستقرت أسعار الاعلاف مسجلة  متوسط أسعار الأعلاف 22.100  ألف جنيه للطن.

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