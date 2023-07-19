عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-7-2023

صدى البلد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023، الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر .

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر صرف الدولار  اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

txt

هبوط سريع في سعر الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر الآن

txt

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

وسجل أعلى سعر  شراء الدولار  اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

سعر الدولار اليوم 
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار اليوم أعلى سعر شراء الدولار أسعار الدولار اليوم الأربعاء الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

موضوعات متعلقة

مساعد التخطيط تستعرض تجربة مصر في استخدام التقنيات المتطورة لدعم التقارير الوطنية

نائب وزير التخطيط: مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة

هبوط سريع في سعر الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر الآن

وزيرة التخطيط تلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بثمن عيار 21 الآن بمصر

وزيرة التخطيط: العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية

وزيرة التخطيط: مصر من أوائل الدول التي وضعت أجندة وطنية للتنمية المستدامة

رئيس معهد التخطيط يبحث مع مسئول المبادرات دون الإقليمية بالأمم المتحدة التعاون المشترك

ترشيحاتنا

أيمن أشرف: لا أعرف سر خروجي من حسابات كولر

مصرع 14 شخصًا وفقدان 20 آخرين في انزلاق أرضي بكولومبيا

الأرجنتين لن تنضم قريبًا.. عدد أعضاء بريكس قد يتجاوز الـ50

عقد قران شقيقة شيكابالا نجم الزمالك بأسوان .. شاهد

طلب عاجل من ميدو لمسئولي الإسماعيلي بشأن قطاع الناشئين

إسلام عفيفي: الأشقاء العرب وقفوا بجانب مصر في ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ