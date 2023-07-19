رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلي بنحو 10 جنيهات تقريبا على الرغم ارتفاع سعر الذهب عالميا.
وأمس الثلاثاء، صعدت أسعار الذهب عالميا بقوة من 1955 دولارا للأوقية إلى 1983 دولارا. ثم هبطت أسعار الذهب إلى مستوى الـ 1976 دولارا للأوقية .
وعن أسعار الذهب في مصر، لم تتأثر بالتحركات القوية أسعار الذهب عالميا اليوم بل شهدت تراجع طفيف حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2165 جنيها للجرام.
وحول الطلب على الذهب في السوق المحلي، فهناك توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,463 شراء 2,474.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,155 شراء 2,165
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,847 شراء 1,856
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,240 شراء 17,320 بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,463 شراء 2,474
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,258 شراء 2,268
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,155 شراء 2,165
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,847 شراء 1,856
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,437 شراء 1,443
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,231 شراء 1,237
|الاونصة
|بيع 76,595 شراء 76,950
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,240 شراء 17,320
|الكيلو
|بيع 2,462,857 شراء 2,474,286
وعالميا ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، وارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.