رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلي بنحو 10 جنيهات تقريبا على الرغم ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وأمس الثلاثاء، صعدت أسعار الذهب عالميا بقوة من 1955 دولارا للأوقية إلى 1983 دولارا. ثم هبطت أسعار الذهب إلى مستوى الـ 1976 دولارا للأوقية .

وعن أسعار الذهب في مصر، لم تتأثر بالتحركات القوية أسعار الذهب عالميا اليوم بل شهدت تراجع طفيف حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2165 جنيها للجرام.

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلي، فهناك توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.



سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,463 شراء 2,474.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,155 شراء 2,165

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,847 شراء 1,856

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,240 شراء 17,320 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237 الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,240 شراء 17,320 الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286

وعالميا ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، وارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.