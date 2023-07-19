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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلي بنحو 10 جنيهات تقريبا على الرغم ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وأمس الثلاثاء، صعدت أسعار الذهب عالميا بقوة  من 1955 دولارا للأوقية إلى 1983 دولارا. ثم هبطت أسعار الذهب  إلى مستوى الـ 1976 دولارا للأوقية .

وعن أسعار الذهب في مصر، لم تتأثر بالتحركات القوية أسعار الذهب عالميا اليوم بل شهدت تراجع طفيف حيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2165 جنيها للجرام.

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلي، فهناك  توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.
 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء  19-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,463 شراء 2,474.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,155 شراء 2,165

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,847 شراء 1,856

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,240 شراء 17,320 بدون مصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,463 شراء 2,474
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,258 شراء 2,268
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,155 شراء 2,165
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,847 شراء 1,856
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,437 شراء 1,443
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,231 شراء 1,237
الاونصةبيع 76,595 شراء 76,950
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,240 شراء 17,320
الكيلوبيع 2,462,857 شراء 2,474,286

 

وعالميا ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، وارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.

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