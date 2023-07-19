اشتر الشبكة بسرعة| تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت الإعلامية هند النعساني تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأربعاء 19-7-2023.



تراجع أسعار الذهب

وأكدت الإعلامية هند النعساني، أن هناك تراجع في أسعار الذهب ووفقًا لمناشدة عن مسؤولون الصاغة في مصر أنه من يريد الزواج عليه النزول واستغلال الفرصة في هذا التوقيت وشراء “الشبكة”.



ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2470 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.