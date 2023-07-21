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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوي يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير اليوم عن  أسعار الذهب في مصر والتي شهدت تراجعا ملحوظا على مدار عدة أيام ، استمرارا لموجة هبوط هي الأكبر في سوق المعادن المحلية، بدأت منذ إبريل الماضي على خلفية قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك.

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سعر جرام الذهب الآن

وشهد سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في التعاملات في مصر تراجعا بنحو  بقيمة 650 جنيها من أعلى سعر، سجله في أبريل الماضي ، ليسجل اليوم بداية من 2155 جنيها بعدما اقترب من 2850 جنيها.

سعر الذهب اليوم الجمعة 

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة  إلى مستويات متدنية من أعلى سعر للمعدن، إذ سجل سعر الجرام من عيار 12 نحو 1,229 جنيها فقط ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1,847  جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر 

وللراغبين في الشراء والبيع نقدم عبر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2150 جنيها بعدما اقترب من 2800 في ذروة الارتفاع  إبريل الماضي بتراجع نحو 700 جنيه، و3200 جنيه قبل أيام.

الذهب 

سعر الذهب مباشر الآن

سعر المعدن الثمين في مصر مباشر يهتم به الكثير ممن يقبلون على البيع والشراء خاصة المشغولات للشبكة وغيرها ، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,474 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,165  جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة ، من عيار 18: 1,856 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء : 1,443 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1,970 دولارًا بعد 1977 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو
أسعار الذهب الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الكثير عن سعر مصنعية الذهب اليوم ، والتي يتم احتسابها بكل سهولة ، إذ يسجل سعر المصنعية نخو بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعن سعر مصنعية السبائك فتسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام للتي تزيد عن 100 جرام ، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات.

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