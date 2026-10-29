مؤرخ فني: حسن يوسف فنان متنوع تجاوز شخصية «الولد الشقي»

أكد المؤرخ الفني محمد شوقي أن الفنان الراحل حسن يوسف امتلك مسيرة فنية متنوعة، بدأت بانطلاقة قوية من خلال فيلم «أنا حرة» عام 1959، مع المخرج صلاح أبو سيف، وبدعم من الفنان حسين رياض، مشيرًا إلى أنه لم يقتصر على أدوار الشاب خفيف الظل، بل قدم شخصيات جادة ومختلفة، من بينها دوره في فيلم «في بيتنا رجل».

وأوضح شوقي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن حسن يوسف شكّل ثنائية فنية ناجحة مع الفنانة سعاد حسني خلال فترة الستينيات، كما سعى إلى الجمع بين التمثيل والإخراج والإنتاج، متأثرًا بتجربة الفنان أنور وجدي، إلا أن موهبته الأبرز كانت في التمثيل.

وأضاف أن الفنان الراحل نجح في تجديد صورته الفنية من خلال أعمال تلفزيونية بارزة، مثل مسلسل «ليالي الحلمية»، فضلًا عن تجسيده شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل «إمام الدعاة»، الذي عرّف أجيالًا جديدة بقدراته التمثيلية.

ولفت إلى أن مسيرته امتدت أيضًا إلى أعمال الأطفال، ومنها «بوجي وطمطم»، ليترك إرثًا فنيًا متنوعًا في السينما والتلفزيون.