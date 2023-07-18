نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

ومما دعم الجنيه ايضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بزيادة 35 % عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة والذى ادى الى استقرار سعر الدولار في البنوك.

كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

ومما ساهم فى استقرار سعر الدولار أيضا القرار الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، يوم الخميس 22 -6، لبحث مصير الفائدة، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

وأرجع البنك المركزي المصري أسباب تثبيته لسعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، لاستمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير وأسفر عن الإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 16.25% و17.25%، وكان الاجتماع الثانى يوم 30 مارس وأسفر عن رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25% والثالث كان يوم 18 مايو وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 18.25% و19.25%.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 2,463 جنيهًا.

وسجّل سعر الجرام عيار 21، 2,155 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع : 17,160 جنيها.

