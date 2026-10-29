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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختراق خطير في أمريكا.. تسريب معلومات 40 ألف موظف بالأمن الداخلي

تسريب معلومات 40 ألف موظف بالأمن الداخلي
تسريب معلومات 40 ألف موظف بالأمن الداخلي

تمكنت مجموعة قرصنة من اختراق ملفات موظفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وكشفت عن أسماء وأرقام هواتف وعناوين أكثر من 40 ألف عميل وموظف ومساعد في الوزارة، بمن فيهم أولئك المشاركين في العمليات السرية.

أفاد قراصنة إلكترونيون، وفقًا لمنشور على الإنترنت، أنهم سرقوا البيانات عن طريق اختراق نظام تسجيل الدخول الموحد التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية. 

وذكر المنشور أنهم وزعوا هذه البيانات على مجموعة "الحرمان الموزع من الأسرار"، التي نشرتها بدورها على الإنترنت في قاعدة بيانات تُدعى "آيسبيك". 

كما شاركت وزارة السلام هذه البيانات مع الصحفي الأمريكي رايان أوتينيون، والقرصان السويسري المعروف باسم "مايا آرسون كرايم". وأوضح أوتينيون لإذاعة NPR الأمريكية أن الاثنين أنشئا معًا قاعدة بيانات إلكترونية قابلة للبحث، حيث تولى "كرايم" الجانب التقني بالكامل.

وصفت إيما بيست، المؤسسة المشاركة لشركة DDoSecrets، التسريب بأنه "استثنائي ولكنه خادع في بساطته"، لأنه يوضح الروابط بين "المسؤولين عن الإشراف على العمليات السرية والخفية ... إلى جانب الموظفين الرئيسيين في برامج التسليم والترحيل المتصاعدة باستمرار التابعة لوزارة الأمن الداخلي".

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بياناً قالت فيه إنها "على علم باحتمالية حدوث خرق أمني، وتعمل بنشاط على معالجة الوضع بسرعة وفعالية". 

وأضافت الوزارة أنها تتخذ الخطوات اللازمة "لضمان حماية الجميع على النحو الأمثل".

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