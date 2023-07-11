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تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد  مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصرى 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 
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وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى  إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %
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ومما ساهم فى استقرار سعر الدولار القرار الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، يوم الخميس 22 -6، لبحث مصير الفائدة
حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

عن أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم
فسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى  سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع،33.77  جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 39.53  جنيه للبيع، و39.40 جنيه للشراء.

 

وسجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي 100.69 جنيه للبيع، و100.34 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24  : 2,486 جنيهًات.

سجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,175 جنيها للشراء.

سجّل سعر جرام الذهب  عيار 18: 1,864 جنيهًا.

سجّل  سعر الجرام من عيار 14 للشراء : 1,450 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه ، عيار 24 للبيع : 17,320 جنيها.
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اما اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الحالى، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية
وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

 

 

 

 

 

 

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