تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حيث سجل في البنك المركزي 30.83جنيه للشراء و 30.95جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع فى بنك مصر والبنك الأهلي.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في مصرف ابو ظبي الإسلامي، و في البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فوصل30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، و في البنك الأهلي المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، في بنك كريدي اجريكول.

و في بنك قطر الوطني سجل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك بلوم ل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل ل30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار ل30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وعالمياً ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.204٪ إلى 103.150 وكان قد صعد في وقت سابق إلى 103.44 وسجل أعلى مستوى منذ 13 يونيو

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، حيث يقدر قيمة انخفاض جرام الذهب عيار ٢١، حوالي 30 جنيهًا وسجل سعره 2270 جنيهًا بعد 2300 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 1946 جنيهًا للشراء، أما البيع فسجل 1,929 جنيهاً.

ووصل سعر حرام الذهب عيار 24, بيع 2,571 شراء 2,594 جنيهاً، ووصل عيار 22 للبيع 2,357 شراء 2,378 جنيهاً.

وبالنسبة لعيار ١٤، فسجل للبيع 1,500 أما الشراء 1,513 جنيهاً، أما عيار ١٢ للبيع 1,286 وللشراء 1297 جنيهاً.

وعن سعر الأونصة فسجل للبيع 79,971 وللشراء 80,682 جنيهاً، ولجنيه الذهب للبيع 18,000 وللشراء 18,160 جنيهاً.

وسجل كيلو الذهب بيع 2,571,429 شراء 2,594,286 جنيهاً.

وتعتبر أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر، ويعد ذلك بسبب ترك جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم.