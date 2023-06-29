أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

فيما سجل أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي ووصل الي نحو 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في اكبر بنكين حكوميين وهم بنك مصر والبنك الاهلى المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

فيما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي الى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,280 جنيه للبيع و 2,300 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,606 جنيه للبيع و 2,629 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,954 جنيه للبيع و 1,971 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,520 جنيه للبيع و 1,533 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18,240 جنيه للبيع و 18,400 جنيه للشراء.