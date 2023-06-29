عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد  مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

شاهد الفيديو 

 

 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

فيما سجل أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي ووصل الي نحو  30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في اكبر بنكين حكوميين وهم  بنك مصر والبنك الاهلى المصري نحو  30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

فيما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي الى  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,280 جنيه للبيع و 2,300 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,606 جنيه للبيع و 2,629 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,954 جنيه للبيع و 1,971 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,520 جنيه للبيع و 1,533 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18,240 جنيه للبيع و 18,400 جنيه للشراء.

 

مريم كمال اسعار الذهب الذهب الصاغة الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

إعلان عاجل من أردوغان بشأن حرق القرآن في السويد

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

موضوعات متعلقة

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

ترشيحاتنا

لم تصمد.. روسيا توجه ضربة قاضية لـ الجيش الأوكراني

وزير التعليم يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو|ويؤكد: حافظت على هوية الوطن

الزراعة في ثاني أيام العيد.. 82 استفسارا و34 شكوى و8700 أضحية بالمجازر

بسبب تمرد فاجنر.. الغرب يسعى لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16|لماذا؟

سحب جميع العبوات من تشغيلة دواء شهير لعلاج أنيميا الأطفال

دعاء يوم القر وليلة الجمعة مستجاب.. بـ 10 كلمات اقضِ حاجتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

فيديو

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ