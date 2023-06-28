تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ”، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك .

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شهدت روسيا مطلع الأسبوع محاولة تمرد تم إحباطها، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهراً مقابل الروبل الروسي وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 102.770، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

كما استقر الروبل عند 84.40 للدولار بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022.

وتتضمن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة، وإحصائيات الإسكان، واستطلاعين لمعنويات المستهلكين من منظمة كونفرنس بورد وجامعة ميشيجان.

واستقر اليورو عند 1.09 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي، خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسجل الدولار الأسترالي 0.668 دولار، مرتفعاً 0.10%، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08% إلى 0.616 دولار.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء بدون أي تغيير وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,617 شراء 2,640 جنيهاً

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,290 شراء 2,310 جنيهاً

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,963 شراء 1,980 جنيهاً

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,320 شراء 18,480 جنيهاً.