600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ”، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك .

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وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص كبنك قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، المشرق، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي،الكويت الوطني، الأهلي الكويتي" الى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

جاء ذلك بعد عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع لهذا العام الخميس الماضي، لبحث مصير الفائدة.

وقررت اللجنة فى اجتماعها تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

وأرجع البنك المركزي المصري أسباب تثبيته لسعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، لاستمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير وأسفر عن الإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 16.25% و17.25%.

وكان الاجتماع الثانى يوم 30 مارس وأسفر عن رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25% والثالث كان يوم 18 مايو وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 18.25% و19.25%.



وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة الى 2543 جنيها للبيع و 2566 جنيها للشراء

وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,260 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18، 1907 جنيهات للبيع و 1924 جنيها للشراء.

وسجل عيار 14، 1483 جنيها للبيع و 1497 جنيها للشراء

وصل سعر أوقية الذهب الى 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب 2.542 مليون جنيه لبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه، عيار 24 للبيع : 17,920 جنيها