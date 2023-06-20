موجة خسائر تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار |تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ”، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك .

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سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنوك (ميد بنك،الأهلي الكويتي) 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع



وقد أعلن البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ، في بيان رسمي له، وهى، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى أيضا إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

وقفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 35 %في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 2.3 مليار دولار، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية.

وفي سياق آخر جاءت اسعار أعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض ..



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 2,497 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,185 جنيهًا للشراء.

سجّل سعر الجرام ، عيار 18: 1,873 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام ، عيار 14 للشراء : 1,457 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه اليوم ، عيار 24 للبيع : 17,400 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية فى مصر، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و تبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى 1000 جرام

وعالميا بلغ سعر الأوقية ، عيار 24 اليوم: 1,951 دولارًا بعد 2056 دولارا كأعلى سعر في مايو الماضي

فالذهب يعد من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار فيه.