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مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك .

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واصلت أسعار الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم / الثلاثاء / في البنوك المصرية .

وفي اكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصرى وبنك مصر، استقرسعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلى الكويتي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى ، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 30.84 جنيه للشراء ، و 30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت اسعارالعملة الاوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 7 - 2 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية .
ففي البنك الاهلي وبنك مصر 33.07 جنيه للشراء ، 33.30 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجلت العملة الأوروبية 33.18 جنيه للشراء ، و 33.39 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزى ، سجلت متوسطات سعر العملة الاوروبية مقابل الجنيه 33.21 جنيه للشراء ، و 33.31 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الاسترليني ، تراجعا ملحوظا ما بين 20 - 15 قرشا شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية 

ففي البنك الاهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 38.44 جنيه للشراء ، و 38.76 جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل الاسترليني 38.56 جنيه للشراء ، و 38.79 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الحنيه المصري 38.76 جنيه للشراء ،38.89 جنيه للبيع .

و عن الذهب 

فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2646 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2315جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1984جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18600 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

اسعار الذهب الذهب الصاغة الدولار

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