أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 13-6-2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الثالث علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (ميد بنك،الأهلي الكويتي) نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .



أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.95جنيه للشراء.