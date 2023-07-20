«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الأمس، استمرار لموجة هبوط هي الأكبر في سوق الصاغة المصرية، بدأت منذ إبريل الماضي على خلفية قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك.

أسعار الذهب الآن

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سعر جرام الذهب الآن

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في التعاملات على الصاغة في مصر وهو عيار 21 بقوة بقيمة نحو 700 جنيه من أعلى سعر، سجله في إبريل الماضي ، ليسجل اليوم بداية من 2150 جنيها بعدما اقترب من 2850 جنيها.

سعر الذهب اليوم الخميس

وهبطت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى مستويات متدنية، إذ سجل سعر الجرام 1,229 جنيها فقط لعيار 12 بعدما سجل نحو 1700 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1,843 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر

وللراغبين في الشراء والبيع نقدم عبر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2150 جنيها بعدما اقترب من 2800 في ذروة الارتفاع إبريل الماضي بتراجع نحو 700 جنيه، و3200 جنيه قبل أيام.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الأصفر في مصر مباشر الآن يهتم به الكثير ممن يقبلون على البيع والشراء خاصة المشغولات، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,469 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,160 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,851 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء : 1,440 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24