عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الأمس، استمرار لموجة هبوط هي الأكبر في سوق الصاغة المصرية، بدأت منذ إبريل الماضي على خلفية قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك.

أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة:

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

اشتر الشبكة بسرعة| تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفاض 500 جنيه..سعر الذهب في مصر الآن

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

سعر جرام الذهب الآن

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في التعاملات على الصاغة في مصر وهو عيار 21 بقوة بقيمة نحو 700 جنيه من أعلى سعر، سجله في إبريل الماضي ، ليسجل اليوم بداية من 2150 جنيها بعدما اقترب من 2850 جنيها.

سعر الذهب اليوم الخميس

وهبطت أسعار الذهب اليوم الخميس  إلى مستويات متدنية، إذ سجل سعر الجرام 1,229 جنيها فقط لعيار 12 بعدما سجل نحو 1700 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1,843  جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر 

وللراغبين في الشراء والبيع نقدم عبر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2150 جنيها بعدما اقترب من 2800 في ذروة الارتفاع  إبريل الماضي بتراجع نحو 700 جنيه، و3200 جنيه قبل أيام.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الأصفر في مصر مباشر الآن يهتم به الكثير ممن يقبلون على البيع والشراء خاصة المشغولات، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,469 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,160 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,851 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء : 1,440 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس في العقود الفورية، عيار 24: 1,977 دولارًا بعد 1955 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.
الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب الان سعر الذهب الآن بمصر سعر الذهب مباشر الآن سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

موضوعات متعلقة

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط سريع في سعر الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر الآن

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بثمن عيار 21 الآن بمصر

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

انخفاض 500 جنيه..سعر الذهب في مصر الآن

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 18 الآن

نشرة الأخبار| تراجع كبير في أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

ترشيحاتنا

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 20-7-2023

بـ 3500 جنيه فقط .. اشتر أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

50 ألف جنيه غرامة نقل أدوات محظور تداولها بقانون المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ