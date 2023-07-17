900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مجددا في مصر، إذ هوى الذهب إلى مستويات تاريخية بعدما سجل ارتفاعا غير مسبوقا في إبريل الماضي وصل إلى 2800 جنيه للجرام دون مصنعية في مصر.

سعر الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الاثنين كثيرا ما يبحث عنه المقبلون على الزواج ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2165 جنيها بعد 2800 في ذروة الارتفاع إبريل الماضي ، و3200 جنيه قبل أيام.

الذهب

أسعار الذهب الآن

وضن أسعار المعدن الآن، تراجع سعر الجنيه الذهب ، إذ سجل اليوم 17,320 جنيها بعد أن كان 18240 جنيها قبل أيام بفارق نحو 900 جنيه، فيما وصل أعلى سعر له في إبريل 22400 جنيه بتراجع نحو 5 آلاف جنيه.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الأصفر يهتم به الكثير ممن يقبلون على البيع والشراء، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,486 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,175 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين ، من عيار 18: 1,864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,450 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 17,320 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين في العقود الفورية ، عيار 24: 1,955 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

الذهب اليوم في مصر

يتغير سعر الأصفر خلال تعاملات اليوم وفقا لعدة عوامل منها حركة السوق ونسبة المعروض وسعر الأوقية عالميا، خاصة عيار 21 يبحث، إذ سجل سعر الجرام نحو 2,165 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجرام عيار 12 إلى أقل من 1,240 جنيها فقط.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويعتبر سعر المعدن اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، محل اهتمام الكثير عند الشراء، وذلك نظرا لأن المشغولات الذهبية تكون الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

الذهب

ويمكن حساب سعر المصنعية بكل سهولة والذي يكون بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها لدى بعض المحلات بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

أما عند القيام بحساب سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام.