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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل من 1900 جنيه|مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر 8-7-2023، في محلات الصاغة المختلفة ، خاصة سعر الجرام من عياري 18 و 21، الأشهر لدى المصريين في عمليات التداول.

سعر الذهب اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، تحت الـ 1900 جنيه بعدما تخطى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، أما الجنيه الذهب من عيار 24 والذي يزن 8 جرامات، بقوة إذ سجل قبل يومين نحو 17,700 جنيه ، فيما تراجع ليسجل اليوم 17,440  كأقل سعر في السوق بفارق 260 جنيه.

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الوقت مناسب الآن.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب 

أسعار الذهب الآن

وهبط سعر الجرام عيار 14 الأقل في مصر إلى نحو 1,453  جنيها، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 بنحو يزيد على 600 جنيه من 2800 جنيه كأعلى سعر فقي إبريل إلى 1180 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر

ويبحث الكثير من الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,514 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,200 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 1,886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء : 1,467 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 17,440 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت ، عيار 24: 1,925 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة والدمغة خاصة عند شراء المشغولات للشبكة، بعد قرار زيادتها 10 % إذ يدخل القرار حيز التنفيذ من شهر يوليو الحالي، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات.

الذهب 

وعند حساب سعر المصنعية، يكون في الغالب بدءا من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بنحو  100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

عند حساب سعر مصنعية السبائك تختلف قليلا، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات بحسب القرار الجديد.

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