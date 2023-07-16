1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا جديدا، ليصل سعر الجرام من عيار 21 إلى أدنى مستوياته مجددا في محلات الصاغة، بعدما فقد ما يزيد عن 600 جنيه من أعلى سعر وصل إليه المعدن.

الذهب

1000 جنيه كاملة

وتراجع سعر الجنيه الذهب ضمن موجة هبوط كبيرة ضربت المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بدأت منذ شهر إبريل الماضي على خلفية قرار حكومي هوى بأسعاره، إذ سجل اليوم 17,360 جنيها بعد أن كان 18320 جنيها قبل أيام بفارق نحو 1000 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد

وعند الشراء أو البيع يهتم المتداولون بالبحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,860 جنيها فقط كأقل سعر بعد 1,881 جنيها للشراء أمس ، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2,170 جنيها فقط اليوم، بعد أعلى سعر سجله في إبريل وهو 2800 جنيه كاملة ليعد المفاجأة والتراجع الأكبر في تاريخه محليا.

سعر الذهب مباشر الآن

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الأصفر قبل الشراء أو البيع، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد: 2,491 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,180 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأحد، من عيار 18: 1,869 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء : 1,453 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع : 17,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد، عيار 24: 1,955 دولارًا بعد 1959 أول أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الأصفر خلال تعاملات اليوم الأحد يتغير وفقا لحركة السوق ونسبة المعروض وسعر الأوقية عالميا، خاصة عيار 21 يبحث، إذ سجل سعر الجرام نحو 2,170 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجرام عيار 12 إلى نحو 1,240 جنيها فقط.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أسعار المعدن اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، يهتم به الكثير عند الشراء، ونظرا لأن المشغولات الذهبية تكون الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

سعر المصنعية يكون بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها لدى بعض المحلات بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة، أما سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام.