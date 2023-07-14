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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

اسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب في الإمارات

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة 4 دراهم في الجرام الواحد، وذلك ارتفعت بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميًا، اليوم الجمعة، لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر واحد.


ويستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة  14 يوليو  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة  مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 242.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 222.25 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو  212.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  181.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت نحو  141.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  للجرام عيار 12 وصلت نحو 121.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة  لـ الأوقية بلغت نحو 7544 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1698 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة  لـ الكيلو سجلت نحو 242571 درهم إماراتى.

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

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