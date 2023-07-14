عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 14-7-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1880 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.57 جنيه للبيع، و34.46جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.44 جنيه للبيع، و40.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.5 جنيه للبيع، و100.60 جنيه للشراء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 25
الإسكندرية 32  - 24
الإسماعيلية 37 - 24
الغردقة 39 -29
أسوان 43 - 29
سوهاج 40 - 26
المنيا 39- 24
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.
 

طقس اليوم الجمعة
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 14-7- 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 14 جنيهًا للكيلو

البطاطس 9.5 جنيه للكيلو

الخيار 10  جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

الكوسة 7 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات

الباذنجان 4 جنيهات

 

أسعار الفاكهة

الخوخ 28 جنيهًا

الكانتلوب 12 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 12 جنيهاً

 

الذهب الدولار سعر الدولار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار العملات الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

ترشيحاتنا

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

خاص|ناس بتشتغل مالهاش علاقة بالمهنة.. سميرة محسن: اعتزلت الفن نهائيا

الأردن.. حريق ضخم وتحرك لسلاح الجو الملكي وبيان عاجل من الأمن العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ