مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 14-7-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1880 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.57 جنيه للبيع، و34.46جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.44 جنيه للبيع، و40.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.5 جنيه للبيع، و100.60 جنيه للشراء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 39 -29

أسوان 43 - 29

سوهاج 40 - 26

المنيا 39- 24



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.



طقس اليوم الجمعة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 14-7- 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 14 جنيهًا للكيلو

البطاطس 9.5 جنيه للكيلو

الخيار 10 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

الكوسة 7 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات

الباذنجان 4 جنيهات

أسعار الفاكهة

الخوخ 28 جنيهًا

الكانتلوب 12 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 12 جنيهاً