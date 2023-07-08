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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفاجئ المشترين.. فيديو

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2190 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.
 

أسعار الذهب اليوم السبت

وعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ،  تقريرا عن أسعار الذهب اليوم السبت 8-7-2023.


سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل2503  جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2190  جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1877  جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17520 جنيهًا.

 

 المشغولات الذهبية تشهد إقبالًا كبيرًا
 

وأكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

وأضاف عمرو المغربي،خلال تصريحات تلفزيونية أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمارا للمواطن.

الذهب اليوم

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.

وتابع عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه مقارنة بأسعار الذهب في مارس الماضي سنجد أنه انخفض أكثر من 500 جنيه في الجرام الواحد من عيار 21.
 

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