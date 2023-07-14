عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع واضح.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، 14 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

حالة الطقس


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

 

القاهرة 36 - 25
الإسكندرية 32  - 24
الإسماعيلية 37 - 24
الغردقة 39 -29
أسوان 43 - 29
سوهاج 40 - 26
المنيا 39- 24

درجات الحرارة وحالة الطقس حالة الطقس الطقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

أخبار الرياضة .. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي .. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي .. مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

حدث ليلا| وفاة طبيب مبارك وأحمد زكي.. حريق مستشفى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. تعليق غاضب لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك برباعية

انهيار سعر الدولار لأول مرة منذ 2022 عالميًا|وهذه قيمته الآن في البنوك

ترشيحاتنا

إياتا يطالب بالتحقيق.. المطارات الأوروبية تحقق 7 مليارات دولار أرباحا خلال 2022

وظائف متاحة في جامعة عين شمس.. تفاصيل

جنرال أمريكي: يجب تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة السورية.. تفاصيل

مصرع 8 أشخاص في انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ