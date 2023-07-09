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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب مجددا اليوم في مصر 9-7-2023،  لتسجل مستويات جديدة متدنية ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الآن في محلات الصاغة المختلفة.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بقوة ليسجل مستويات متدنية جديدة إلى ما دون الـ1900 جنيه، بعد أن سجل ما يقرب من 2500 جنيه كأعلى سعر في إبريل الماضي.

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الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب من عيار 24، والذي يزن 8 جرامات، بقوة إذ سجل قبل عدة أيام نحو 18240 جنيه ، فيما تراجع ليسجل اليوم 17200  كأقل سعر في السوق بفارق 800 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر

ويبحث الكثير من الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة في مصر ، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,497 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,185  جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد  ، عيار 18: 1,873  جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,457 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,925 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالتعرف على قيمة المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب ، خاصة عند شراء المشغولات للشبكة، بعد قرار زيادتها 10 % والذي بدأ تنفيذه من شهر يوليو الحالي.

وتختلف مصنعية أسعار الذهب بين محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6 % من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بنحو  80  وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

الذهب 

وعند حساب سعر مصنعية السبائك، تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات بحسب القرار الجديد.

سر تراجع أسعار الذهب

وهبطت أسعار الذهب في مصر على خلفية قرار حكومي في إبريل الماضي بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك، إذ قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أمس إن الدولة استقبلت حتى الآن ما يقارب من 454 كيلو ذهب، معفاة من رسوم الجمارك تماما. 

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