الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ ٢٠٢٢

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اخبارية عن الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ ٢٠٢٢



انخفض الدولار بشكل كبير و مفاجئ وتبعه ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا و ذلك عقب قرارات الفيدرالي الأخيرة و على المستوى المحلي مازالت الأوضاع مستقرة فالدولار مازال مستقرا في البنوك ، ماذا يحدث عالميا و هل الوقت مناسب لشراء الذهب ؟ هذا ما سنوضحه الان لحضراتكم



نبدأ بالدولار على المستوى المحلي، حيث يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المتواجدة في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك بالتزامن مع انهيار مؤشر الدولار عالميا لأول مرة منذ نحو 16 شهرا تحديدا مارس 2022



وبحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذ أعلن البنك ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت من 35 مليار دولار.



ويدعم هذا التوجه انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.



و ذلك بالتزامن مع انهيار الدولار عالميا، يبحث الكثير عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر تحديث يومي، حيث تضع البنوك سعر الأخضر بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 4 أشهر.



وعن سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري :

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، :

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع

وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم :

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع



وأعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي، يوم الخميس 6 يوليو الجاري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار فى مايو.



وعن توقعات اسعار صرف الدولار خلال الفترة القادمة فإنها محل اهتمام الملايين، والتي في الغالب تتجه نحو الاستقرار نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق، علاوة على التقدم في برنامج الطروحات الحكومية والتي بلغت قرابة 2 مليار دولار حسبما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية.

و عالميا هبط الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 99.78 نقطة بعد 103.14 الجمعة الماضي و104.19 نقطة في تعاملات يونيو، فيما سجل اعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.



تعرض الدولار لمزيد من الضغوط وانخفض مساء أمس الخميس، إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة مؤشرًا على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري.



وأظهرت بيانات أمريكية صدرت أول أمس الأربعاء أن التضخم تباطأ بوتيرة أسرع كثيرًا من المتوقع الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى أكبر عمليات بيع للدولار في يوم واحد خلال خمسة أشهر وانخفاض العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وإلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات مقابل الفرنك السويسري.



وننتقل الآن الى الذهب حيث وصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,497 جنيهات للبيع و 2,509 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,185 جنيها للبيع و 2,195 جنيه للشراء.

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463

عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,254

الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



و عالميا ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي لأعلى مستوى منذ شهر وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاض حاد عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح وزادت الآمال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريباً عن تشديد السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهر عند 1963 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1959 دولار للأونصة.

فهناك عدة عوامل تتحكم في أسعار الذهب حيث يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.