تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الأمس، إذ تخطت 2200 جنيه للجرام الأشهر في مصر وهو عيار 21 ، ليتراجع مجددا اليوم.

سعر الذهب الأن في محلات الصاغة

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,869 جنيها فقط ، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى أقل من 1500 جنيه ، والذي وصل إلى نحو 2000 جنيه في ذروة الارتفاع، بفارق يزيد عن 500 جنيه في الجرام هو التراجع الأكبر محليا.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

وعند شراء أو بيع المعدن يكون سعره الآن في محلات الصاغة في مصر محل اهتمام الراغبون في الشراء خاصة، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس: 2,503 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,190 جنيها للشراء.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس، من عيار 18: 1,877 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء : 1,460 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع : 17,440 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس، عيار 24: 1,957 دولارًا بعد 1925 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أما سعر جرام الذهب الآن في مصر، خاصة عيار 21 يبحث عنه الراغبون في الشراء إذ سجل سعر الجرام نحو 2,180 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجرام عيار 12 إلى نحو 1,246 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على شراء الشبكة عن المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب عند الشراء ، خاصة في حالة المشغولات الذهبية الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

وتختلف المصنعية بين محلات الصاغة، في المحافظات والمدن والقرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بمبلغ يكون بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

أما سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة.