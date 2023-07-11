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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بعد التراجع

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 11-7-2023، والتي سجلت هبوطا متواليا في محلات الصاغة على مدار عدة أيام سابقة، خاصة سعر الجرام عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ويبحث الكثير عن سعر جرام الذهب الآن في مصر ، إذ سجل سعر الجرام عيار24 نحو 2,486 جنيها للشراء و2,474 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 إلى 17,320 جنيها فقط بعدما سجل قبل أيام قليلة 18060 جنيها بفارق يزيد على 700 جنيه.

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الوقت مناسب الآن.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب الآن في مصر

في حالة الشراء أو البيع يهتم الراغبون في تداول المعدن بمعرفة سعره الآن في محلات الصاغة في مصر، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,486 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,175 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء، من عيار 18: 1,864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء : 1,450 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 17,320 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء، عيار 24: 1,926 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

تراجع أسعار الذهب

وهبط سعر الذهب في مصر بقوة بعد قرار حكومي أعلنه مجلس الوزراء في إبريل الماضي، بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك.

وكشف الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات تليفزيونيه له على قناة الحدث اليوم، إن الدولة استقبلت حتى الآن ما يقارب من 454 كيلو ذهب، معفاة من رسوم الجمارك تماما. 

الذهب

أسعار الذهب اليوم مصر عيار 21 بالمصنعية

عند شراء الذهب يكون  المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب محل اهتمام المقبل على الشراء ، خاصة في حالة المشغولات الذهبية الأعلى في سعر المصنعية، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

وتكون مصنعية الذهب غير واحدة القيمة، فهي تكون مختلفة بين محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بمبلغ يكون بين 80  وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

عند حساب سعر مصنعية السبائك، فهي تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة.

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