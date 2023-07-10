داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 10-7-2023 ، تراجعا جديدا مقارنة بأسعار الأمس، استمرارا لموجة الهبوط المستمرة على مدار عدة أيام بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

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سعر جرام الذهب بمصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بقوة ليسجل مستويات متدنية جديدة في طريقه إلى الـ1800 جنيه ، بعد أن سجل ما يقرب من 2500 جنيه كأعلى سعر في إبريل الماضي، حيث سجل بدءا من 1,856 جنيها فقط اليوم.

سعر الذهب الآن في مصر

ويسعى الراغبين في الشراء أو البيع إلى معرفة سعر الذهب الآن في محلات الصاغة في مصر، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,486 جنيهًات.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,175 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 1,864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,450 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 17,320 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين ، عيار 24: 1,925 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

تراجع أسعار الذهب

وهبطت أسعار الذهب في مصر نتيجة قرار رئاسة مجلس الوزراء في إبريل الماضي، بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك.

وقال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له قبل ساعات على قناة الحدث اليوم، إن الدولة استقبلت حتى الآن ما يقارب من 454 كيلو ذهب، معفاة من رسوم الجمارك تماما.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتعتبر قيمة المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب محل اهتمام الكثير ، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية ذات القيمة الأعلى في المصنعية، بعد قرار زيادتها 10 % والذي بدأ تنفيذه من شهر يوليو الحالي.

أسعار الذهب

ولا تكون مصنعية أسعار الذهب ثابتة فهي تكون مختلفة بين محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6 % من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بنحو 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

يختلف الأمر عند حساب سعر مصنعية السبائك، فهي تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، بحسب قرار حديث من وزير التموين.