أسعار الذهب الآن في مصر على مستوى جميع الأعيرة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-7-2023، استقرت على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وعلى المستويين العالمي والمحلي.

وتذبذب سعر الذهب خلال الأيام الماضية ما بين صعود وهبوط، إلى أن وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2175 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 12-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2486 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2175 جنيها للجرام للشراء و 2165 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1864جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.400 ألف بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الاوقية” 77.315 جنيها للجرام.

وسجل سعر الاونصة عالميا 1931 دولارا

مجلس الذهب العالمي



أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير أن الربع الأول من العام شهد تناقض بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد الطلب الاستهلاكي من الصين، وبين ضعف عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي من قبل الهند

وانخفض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام (باستثناء الطلب الغير فعلي OTC) بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب، بينما ارتفع الطلب على الذهب متضمنا الطلب غير فعلي OTC بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1174 طن.