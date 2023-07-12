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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن الساسو اليوم الاربعاء 12-7-2023، بالأسواق، فيما استقرت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات عندى 55 جنيها للكيلو الواحد.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو "الدواجن الحمراء إلى 100 جنيه مقارنة بـ 105 جنيهات امس، متراجعة بنحو 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو بعد انخفاضها أمس، والدواجن الرزي بـ 105جنيهات، ووصل متوسط سعر الكتكوت إلى 14 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن للمستهلك

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 64 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 74 جنيها وتصل إلى 76 جنيها للكيلو، منخفضا بنحو جنيهين عن أسعار أمس.

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سعر الدواجن اليوم

الدواجن بيضاء 66 جنيها للكيلو
الدواجن الساسو 100 جنيه للكيلو
الدواجن البلدي حر 100 جنيه للكيلو
الدواجن رزي 105 جنيهات للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء 55 جنيها للكيلو

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أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وهبطت منذ فترة سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم لتسجل 55 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 65 جنيهًا للكيلو وحتى 66 فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 72 جنيهًا وحتى 74 جنيهًا بعد ما سجل بداية العام 95 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 12-7-2023، ضمن نشرته الخدمية.

وبدأ سعر كيلو البانيه اليوم بـ153 جنيهًا في المحلات للمستهلك، ويصل في بعض المناطق إلى 160 جنيها.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 155 أو 160 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار، بتراجع بنحو 5 جنيهات

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك بـ72 جنيهًا وقد يصل إلى 74 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 105 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 115 جنيها الاسبوع الماضي
  • الدواجن الساسو: 100- 105 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 74- 76جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: ما بين 155- 160 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 45-50 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 35 -45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 54 في المزرعة ، و59-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 جنيه لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بعد التراجع الأخير إلى:

  • كتكوت أبيض: 11 : 17 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 12-15 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض  خاصة الأحمر، التي تراجعت اليوم بنحو 5 جنيهات ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 110 جنيهًا في المزرعة، و 120و 125 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 105 جنيهًات في المزرعة، وبين 115 إلى 125 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 115 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 122-130 جنيه.
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