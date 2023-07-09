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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة

صدى البلد

كشفت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ووفقا لـ طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،  سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

 

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مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

 

وقال طارق بسيوني، سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.

 

 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف مرتبات موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 صرف مرتبات شهر المالية

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